Комличенко сообщил, что больше не сыграет в этом сезоне

21 мая, 21:39
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что больше не сыграет в текущем сезоне.
«В этом сезоне уже не сыграю», — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко.
Ранее 27-летний футболист пропустил матч 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3) из-за травмы, полученной в игре с «Сочи» (0:1).
В этом сезоне Комличенко забил 12 голов и сделал 14 результативных передач в 33 матчах за «Ростов» во всех турнирах.
На данный момент ростовчане занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 50 очков.