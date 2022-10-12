Генич — о следующем тренере «Локомотива»: «Семина лучше назначить президентом»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» рассказал, кого считает подходящей кандидатурой на пост главного тренера «Локомотива».

— Кто будет новым тренером «Локомотива»?

— Есть три кандидата: Талалаев, Юран и Семин. Не верю в Черевченко. Слышал о тандеме Ротенберг — Семин. Это было бы слишком легко. Видятся большие сомнения в данной концепции. У Ротенберга хорошее образование, воровать не собирается, есть желание управлять, но нет опыта. Хотя в «Локомотиве» хуже сделать нельзя, но трансферы не самые плохие, кроме Мампасси и Раконьяца. Юрию Павловичу 74 года, он не мог запомнить некоторых игроков, как Фарфан. Тренер должен быть мобильным, мотивирующим. Семина лучше назначить президентом с полномочиями принимать решения по трансферам. Он сам обозначит провалы «Локомотива».

Из пары Юран — Талалаев мне ближе последний. Оба импульсивны, могут за короткий срок добиться результата, но Талалаев больше подходит.

— А если можно пригласить любого тренера в «Локомотива», то кого?

— Евсеева, если локомотивскую тропинку использовать. Подумать, готовы ли Пашинин и Лоськов возглавить клуб или войти в тренерский штаб. На Кержакова бы посмотреть еще в РПЛ, например, в «Факеле». Талалаев много работал в РПЛ, добивался хороших результатов, его команды управляемые. Но есть ощущение, что он очень импульсивный, кто знает, что будет в «Локомотиве». Почему бы не вернуть Николича? Но хочет ли он вернуться в Россию? От конкретного предложения «Динамо» отказался и пока сидит без работы. Полагаю, «Локомотив» сейчас выберет русского тренера.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 12 матчах. 8 октября руководство клуба объявило об отставке Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды.