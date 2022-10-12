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Сегодня, 17:00

Генич — о следующем тренере «Локомотива»: «Семина лучше назначить президентом»

Дмитрий Барулев

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» рассказал, кого считает подходящей кандидатурой на пост главного тренера «Локомотива».

— Кто будет новым тренером «Локомотива»?

— Есть три кандидата: Талалаев, Юран и Семин. Не верю в Черевченко. Слышал о тандеме Ротенберг — Семин. Это было бы слишком легко. Видятся большие сомнения в данной концепции. У Ротенберга хорошее образование, воровать не собирается, есть желание управлять, но нет опыта. Хотя в «Локомотиве» хуже сделать нельзя, но трансферы не самые плохие, кроме Мампасси и Раконьяца. Юрию Павловичу 74 года, он не мог запомнить некоторых игроков, как Фарфан. Тренер должен быть мобильным, мотивирующим. Семина лучше назначить президентом с полномочиями принимать решения по трансферам. Он сам обозначит провалы «Локомотива».

Из пары Юран — Талалаев мне ближе последний. Оба импульсивны, могут за короткий срок добиться результата, но Талалаев больше подходит.

— А если можно пригласить любого тренера в «Локомотива», то кого?

— Евсеева, если локомотивскую тропинку использовать. Подумать, готовы ли Пашинин и Лоськов возглавить клуб или войти в тренерский штаб. На Кержакова бы посмотреть еще в РПЛ, например, в «Факеле». Талалаев много работал в РПЛ, добивался хороших результатов, его команды управляемые. Но есть ощущение, что он очень импульсивный, кто знает, что будет в «Локомотиве». Почему бы не вернуть Николича? Но хочет ли он вернуться в Россию? От конкретного предложения «Динамо» отказался и пока сидит без работы. Полагаю, «Локомотив» сейчас выберет русского тренера.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 12 матчах. 8 октября руководство клуба объявило об отставке Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды.

Юрий Семин. Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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29%

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Ф1(-1)

19%

1.69

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18%

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1.79

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13%

1.72
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1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

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Константин Генич
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