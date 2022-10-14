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Сегодня, 17:15

Корнеев назвал защитника ЦСКА Фукса неоперившимся птенцом

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев накануне дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ ответил на вопрос «СЭ», справятся ли Георгий Щенников и Кирилл Набабкин с Квинси Промесом и Александром Соболевым.

— Выпускать Набабкина и Щенникова против Промеса и Соболева объективно рискованно? С другой стороны, какие у армейцев есть еще варианты?

— Понятно, что в определенной степени их игра в центре защиты — мера вынужденная. Однако я бы не сказал, что Кирилл и Георгий проваливают матчи. Выглядят достаточно неплохо, хотя действуют и не без огрехов. Но, как вы заметили в своем вопросе, других вариантов у Федотова после травмы Дивеева сейчас, похоже, нет.

— Фукс опять не играет...

— Прошло немало времени, чтобы сделать выводы по этому защитнику. Увы, данный трансферный ход себя не оправдал. То бразилец залечивает травмы, а когда все же выходит на поле, то ошибается в довольно важных моментах. Тот же Роша сразу пришелся ко двору, моментально вписался в игру армейцев. Фукс же в тех редких матчах, когда мы его видим в деле, выглядит молодым неоперившимся птенцом, которого еще надо развивать. А времени уже нет и средства в него вложены...

Игорь Акинфеев. Акинфеев — номер 1 в РПЛ. Чалов играет тоньше Соболева. Как остановить Промеса? Почему Зиньковский в запасе? Корнеев — о составах ЦСКА и «Спартака»

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

Бруно Фукс
Георгий Щенников
Игорь Корнеев
Кирилл Набабкин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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