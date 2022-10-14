Источник: «Нижний Новгород» может забрать Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки

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«Нижний Новгород» может забрать Кирилла Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, у Новикова в контракте с «Нефтехимиком» есть пункт о выплате неустойки в случае ухода из клуба до завершения договора, который рассчитан до конца сезона-2022/23.
Отмечается, что сумма неустойки составляет 3 миллиона рублей. На данный момент в «Нижнем» нет решения по кандидатуре на тот случай, если «Локомотив» договорится с Михаилом Галактионовым.
13 октября Новиков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что может возглавить «Нижний Новгород».
Ранее Telegram-канал «Это футбол, брат» сообщил, что 41-летний специалист сменит в нижегородском клубе Галактионова, который, в свою очередь, станет главным тренером «Локомотива».
11 октября сообщалось, что в переговорах «Локомотива» с Галактионовым возникли затруднения.