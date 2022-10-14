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Сегодня, 17:03

Источник: «Нижний Новгород» может забрать Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки

«РБ Спорт»: «Нижний Новгород» может забрать Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки
Анна Горшкова
Корреспондент

«Нижний Новгород» может забрать Кирилла Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, у Новикова в контракте с «Нефтехимиком» есть пункт о выплате неустойки в случае ухода из клуба до завершения договора, который рассчитан до конца сезона-2022/23.

Отмечается, что сумма неустойки составляет 3 миллиона рублей. На данный момент в «Нижнем» нет решения по кандидатуре на тот случай, если «Локомотив» договорится с Михаилом Галактионовым.

13 октября Новиков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что может возглавить «Нижний Новгород».

Ранее Telegram-канал «Это футбол, брат» сообщил, что 41-летний специалист сменит в нижегородском клубе Галактионова, который, в свою очередь, станет главным тренером «Локомотива».

11 октября сообщалось, что в переговорах «Локомотива» с Галактионовым возникли затруднения.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/chtoby-zabrat-novikova-u-neftehimika-nizhnemu-nuzhno-zaplatit-3-mln-rublej/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.9336290939
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нефтехимик
ФК Нижний Новгород
Кирилл Новиков
Михаил Галактионов
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