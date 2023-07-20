Корнеев: «У Захаряна есть возможность подписать улучшенный контракт с «Динамо», используя интерес из Европы»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал информацию об интересе европейских клубов к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Я думаю, что никто никуда не собирается уезжать. Сейчас прекрасная ситуация. У Захаряна остался год контракта, пришел новый тренер, который наверняка рассчитывает на него, и это прекрасная возможность подписать новый улучшенный контракт, используя интерес иностранных клубов в своих целях, как это уже было с «Челси», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.