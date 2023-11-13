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Сегодня, 13:46

Корнеев поделился мнением о матче «Зенит» — «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о ничейном матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Это был самый интересный в плане тактики и объема работы на поле матч чемпионата до сегодняшнего момента. Обеим командам огромный комплимент. «Краснодар» не только показал качество игры, но и дал бой «Зениту». Это было достойно! Сперцян провел отличный матч. Он не только забил, но и был лидером, ведя за собой команду. Что касается «Ювентуса» и вброса информации, это работа деятелей. Но Сперцян может оказаться там через три-четыре года, если будет следовать правильному спортивному плану. Никто не знает, сумеет ли «Краснодар» сохранить лидерство до зимы, но они уже показали свои намерения. «Зенит» дрогнул? Нет, и не собирается этого делать. Он будет делать все возможное, чтобы вернуться на первую строчку», — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/korneev-match-zenit-krasnodar-samyi-interesnyi-v-plane-taktiki-i-obyoma-raboty-305104/
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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