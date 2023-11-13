Корнеев поделился мнением о матче «Зенит» — «Краснодар»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о ничейном матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Это был самый интересный в плане тактики и объема работы на поле матч чемпионата до сегодняшнего момента. Обеим командам огромный комплимент. «Краснодар» не только показал качество игры, но и дал бой «Зениту». Это было достойно! Сперцян провел отличный матч. Он не только забил, но и был лидером, ведя за собой команду. Что касается «Ювентуса» и вброса информации, это работа деятелей. Но Сперцян может оказаться там через три-четыре года, если будет следовать правильному спортивному плану. Никто не знает, сумеет ли «Краснодар» сохранить лидерство до зимы, но они уже показали свои намерения. «Зенит» дрогнул? Нет, и не собирается этого делать. Он будет делать все возможное, чтобы вернуться на первую строчку», — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.