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Сегодня, 16:30

Корнеев: «Заболотный — клон Гайча, только с российским паспортом»

Александр Кружков
Обозреватель
Иван Обляков и Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» высказал мнение о футболистах ЦСКА.

— Об аргентинце Гайче, который на правах аренды перешел в «Верону», вы невысокого мнения. Об Антоне Заболотном и чилийце Мендесе — тоже. Объясните, в чем их минусы.

— Гайч совершенно не вписывается в тот футбол, который выстраивает в ЦСКА Федотов. Классический форвард таранного типа, не слишком техничный, прямолинейный. Нет в его игре тонкости, изюминки, не может сам создать момент. Вдобавок хромает реализация. Заболотный — клон Гайча, только с российским паспортом.

Теперь о хавбеке из Чили. Летом ЦСКА взял двух иностранцев в середину поля. Серб Зделар — качественное усиление. Он лидер и организатор игры, спокойно раздает пасы на 40 метров. А вот у Мендеса отсутствует элемент риска, все его действия предсказуемы, он не делает разницы! Таких футболистов можно найти и в России.

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Адольфо Гайч
Антон Заболотный
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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