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28 марта, 13:29

Семак: «Мостовой готов к игре с «Крыльями Советов». По Марио Фернандесу четкого понимания нет»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«Андрей Мостовой тренируется почти в полном объеме, будет готов к игре. Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Андрей Мостовой получил травму на мартовских тренировочных сборах национальной команды России. Марио Фернандес получил повреждение в товарищеской игре с «Црвеной Звездой» (0:1).

Игра с «Крыльями Советов» состоится 30 марта в Самаре. Начало — в 14.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в таблице, набрав 40 очков в 20 матчах. Самарцы находятся на восьмой строчке с 29 очками.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Андрей Мостовой
Марио Фернандес
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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