«Краснодар» подписал контракт с 20-летним нигерийцем до 2026 года

Нападающий Мозес Кобнан Дэвид подписал контракт с «Краснодаром», информирует клубная пресс-служба. Срок соглашения с 20-летним нигерийцем действителен до 30 июня 2026 года.

Несколько дней назад стороны достигли принципиального согласия, а в воскресенье, 15 января, были улажены последние формальности. Форвард будет выступать за «быков» под 90-м номером.