Мартинс: «У нас сейчас три очка — и это самое важное»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о победе своей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

Мартинс стал автором победного гола красно-белых на 87-й минуте матча.

«Я очень счастлив, был непростой матч, но в итоге нам удалось забить победный гол. Я рад, что смог помочь команде выиграть, но нам нужно еще над многим работать. Например, не терять концентрацию. У нас сейчас три очка — и это самое важное. Я с каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Это видно на поле. Я помог команде заработать важных три очка. Но важен не мой гол, а итоговый результат», — приводит слова Мартинса Metaratings.ru.

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.