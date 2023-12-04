Круговой: «Футбольная столица России — Петербург, я не поменял свое мнение»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

«Конечно, футбольная столица России — Санкт-Петербург. Не поменял ли я свое мнение после двух подряд поражений в Москве? Нет, не поменял. Не смущает ли, что из Петербурга только одна команда в РПЛ? Правильно, у нас и должна быть одна команда. В Санкт-Петербурге одна команда в премьер-лиге, которая долгое время является главным претендентом на чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Кругового.

На данный момент «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 18-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют против «Пари НН». Матч пройдет 9 декабря.