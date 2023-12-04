Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:52

Круговой: «Футбольная столица России — Петербург, я не поменял свое мнение»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

«Конечно, футбольная столица России — Санкт-Петербург. Не поменял ли я свое мнение после двух подряд поражений в Москве? Нет, не поменял. Не смущает ли, что из Петербурга только одна команда в РПЛ? Правильно, у нас и должна быть одна команда. В Санкт-Петербурге одна команда в премьер-лиге, которая долгое время является главным претендентом на чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Кругового.

На данный момент «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 18-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют против «Пари НН». Матч пройдет 9 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-krugovoj-futbol-naya-stolitsa-rossii-peterburg-ya-ne-pomenyal-svoe-mnenie/
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
Обсудить
Читайте также
В «Спартаке» прокомментировали скандал с участием Абаскаля и Бериши
Карпин — о матче с ЦСКА в метель: «Надо быть дебилом, чтобы принимать такое решение»
Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов
Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Игнатьев выступил за возвращение системы «весна-осень» в РПЛ
Гладилин объяснил победу ЦСКА над «Ростовом» хорошей реализацией
Салихова: «Получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего не будет»
Кечинов — о «Спартаке»: «В данный момент мы видим застой, команда продолжает топтаться на месте»
Баранник: «Зенит» играет без ворот, не создает моментов"
В РПЛ сообщили, что 18-й тур пройдет согласно графику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Игнатьев назвал боевым матч ЦСКА и «Ростова»

Личка: «Ни одна белорусская команда не усилила бы РПЛ»