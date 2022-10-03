«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в заключительном матче 11-го тура РПЛ

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 0:0 в заключительном матче 11-го тура РПЛ.

Лучший шанс отличиться самарцы упустили в концовке матча, когда защитник Роман Евгеньев бил головой с близкой дистанции, но голкипер Матвей Сафонов вытащил мяч с самой ленточки.

Также на 55-й и 58-й минутах матча «Крылья Советов» — «Краснодар» арбитр Алексей Сухой дважды ошибочно не наказал гостей пенальти.

«Крылья» не могут победить на протяжении четырех матчей подряд. Команда идет на 11-м месте (11 очков). «Краснодар» остался на пятой строчке, набрав 21 очко.

В следующем туре «быки» 9 октября сыграют на выезде против «Ростова». «Крылья» в этот же день в гостях встретятся со «Спартаком».