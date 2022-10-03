Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:00

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в заключительном матче 11-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото ФК «Краснодар».

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 0:0 в заключительном матче 11-го тура РПЛ.

Лучший шанс отличиться самарцы упустили в концовке матча, когда защитник Роман Евгеньев бил головой с близкой дистанции, но голкипер Матвей Сафонов вытащил мяч с самой ленточки.

Также на 55-й и 58-й минутах матча «Крылья Советов» — «Краснодар» арбитр Алексей Сухой дважды ошибочно не наказал гостей пенальти.

«Крылья» не могут победить на протяжении четырех матчей подряд. Команда идет на 11-м месте (11 очков). «Краснодар» остался на пятой строчке, набрав 21 очко.

В следующем туре «быки» 9 октября сыграют на выезде против «Ростова». «Крылья» в этот же день в гостях встретятся со «Спартаком».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
03 окт, 19:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:0
Краснодар

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
4
24
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Автор золотой шайбы Олимпиады сбежал в Канаду. Это не помешало ему стать национальным героем
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Краснодар»: арбитр грубо нарушил правила! Самарец Глушенков наказан ошибочно
Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался на 6 очков, «Локомотив» опустился в зону стыковых матчей
Сафонов совершил шикарный сейв в концовке матча «Краснодара» против «Крыльев Советов»
«Крылья Советов» — «Краснодар»: арбитр ошибочно не удалил Кайо
Полузащитник «Крыльев Советов» Горшков получил травму в матче с «Краснодаром»
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Нижним Новгородом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Крылья Советов» — «Краснодар»: Сухой ошибся дважды, не назначив пенальти

РПЛ: «Спартак» победил «Нижний Новгород» и другие матчи 11-го тура