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«Крылья Советов» продлили контракт с защитником Романом Евгеньевым. Новое соглашение с футболистом рассчитано до июня 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.
«Роман Евгеньев хорошо себя зарекомендовал с самых первых дней в «Крыльях». Он демонстрирует стабильную игру, отлично взаимодействует с другими футболистами. Мы рады, что удалось продлить соглашение с одним из лидеров нашей обороны, тем более что Роман — молодой российский футболист, и может продолжать прогрессировать в нашей команде, — отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.
Евгеньев перешел в «Крылья» минувшим летом из «Динамо». В текущем чемпионате на его счету 21 матч и 1 гол во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования