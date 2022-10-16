«Крылья Советов» дома победили «Сочи» и прервали 5-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ

Сегодня, 16:01
«Крылья Советов» на «Самара Арене» обыграли «Сочи» в матче 13-го тура РПЛ — 2:0.
На 24-й минуте полузащитник хозяев Александр Чиркович открыл счет в матче. На 45-й минуте хавбек самарцев Сергей Пиняев забил второй гол команды.
«Крылья» набрали 14 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице. Самарский клуб прервал 5-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ. «Сочи» остался на шестой строчке (20 очков).
В 14-м туре самарцы сыграют на выезде против «Урала», сочинцы встретятся в гостях с «Зенитом». Матчи пройдут 24 октября.
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