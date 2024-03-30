30 марта, 12:50
Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч 22-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Орозко, Шитов.
Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Гапонов, Печенин, Якуба, Хубулов, Соколов, Грибакин, Попов, Писарский, Карпицкий.
«Зенит»: Адамов, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.
Запасные: Кержаков, Васютин, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. У «Крыльев Советов» девятое место с 29 очками.
Матч пройдет в Самаре и начнется в 14:00 мск.