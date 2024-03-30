«Крылья Советов» — «Зенит»: Рассказов и Нино в старте, Писарский и Сергеев в запасе

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч 22-го тура РПЛ. «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Орозко, Шитов. Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Гапонов, Печенин, Якуба, Хубулов, Соколов, Грибакин, Попов, Писарский, Карпицкий. «Зенит»: Адамов, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур. Запасные: Кержаков, Васютин, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. У «Крыльев Советов» девятое место с 29 очками. Матч пройдет в Самаре и начнется в 14:00 мск.