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30 марта, 12:50

«Крылья Советов» — «Зенит»: Рассказов и Нино в старте, Писарский и Сергеев в запасе

Сергей Разин
корреспондент
Футболист «Зенита» Нино
Нино.
Фото Global Look Press
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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч 22-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Орозко, Шитов.

Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Гапонов, Печенин, Якуба, Хубулов, Соколов, Грибакин, Попов, Писарский, Карпицкий.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

Запасные: Кержаков, Васютин, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. У «Крыльев Советов» девятое место с 29 очками.

Матч пройдет в Самаре и начнется в 14:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
2
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