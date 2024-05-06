Кузьмичев поделился мнением о возможном трансфере Антона Миранчука в «Спартак»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев считает, что московскому клубу мог бы пойти на пользу переход полузащитника Антона Миранчука в команду.

«В принципе с учетом того, что в «Спартаке» условного 10-го номера может сыграть только один Михаил Игнатов, наверное, это был бы неплохой вариант. По крайней мере создать конкуренцию. Это было бы на пользу Игнатову и соответственно укрепило бы середину поля», — цитирует Кузьмичев Metaratings.ru.

Мирачук играет за «Локомотив» в РПЛ с 2017 года, в 2018-м он стал с командой чемпионом страны. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 4 голевых передачи в 25 матчах чемпионата.