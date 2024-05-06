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Сегодня, 12:15

Кузьмичев поделился мнением о возможном трансфере Антона Миранчука в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев считает, что московскому клубу мог бы пойти на пользу переход полузащитника Антона Миранчука в команду.

«В принципе с учетом того, что в «Спартаке» условного 10-го номера может сыграть только один Михаил Игнатов, наверное, это был бы неплохой вариант. По крайней мере создать конкуренцию. Это было бы на пользу Игнатову и соответственно укрепило бы середину поля», — цитирует Кузьмичев Metaratings.ru.

Мирачук играет за «Локомотив» в РПЛ с 2017 года, в 2018-м он стал с командой чемпионом страны. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 4 голевых передачи в 25 матчах чемпионата.

Источник: https://metaratings.ru/news/neplokhoi-variant-kuzmichyov-o-vozmozhnom-transfere-antona-miranchuka-v-spartak-360367/
Антон Миранчук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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