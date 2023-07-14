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Сегодня, 16:20

Кузьмичев заявил, что Эшуорт ничего не делает для подготовки резерва «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» по подготовке молодежи Владимир Кузьмичев высказался о работе спортивного директора московского клуба Пола Эшуорта.

«Как оценю промежуточную работу Эшуорта? А как ее оценить? Даже не знаю. Сдержанно оцениваю его работу. Если говорить о Хесусе Медине, то все было довольно просто. У него был прописан выкуп, которым «Спартак» воспользовался. Это несложная работа. Что касается Тео Бонгонды, то ожидания большие, но насколько он сможет себя проявить, то это увидим только со временем. Для меня главный критерий спортивного директора — это не скаутская работа, а подготовка резерва. Вот здесь вообще он ничего не делает от слова совсем. Как было до, так и осталось. Никаких шагов в этом направлении, что меня расстраивает. Эшуорт нацелен на трансферы и его не интересует наследие «Спартака»? Вот это и плохо. Спортивный директор должен заниматься фундаментом, а это подготовка воспитанников», — цитирует Кузьмичева Legalbet.

Эшуорт занял пост спортивного директора «Спартака» в сентябре 2022 года.

По итогам сезона-2022/23 красно-белые финишировали на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона РПЛ московская команда встретится с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля.

Источник: https://legalbet.ru/news/15648401/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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