Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:14

Лахиялов — об Абаскале: «Самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Ахмата» Шамиль Лахиялов поделился мнением об увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Самое ожидаемое событие в российском футболе за последний месяц или за чуть больше. Думаю, это был самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером. Абаскаль — один из тех иностранных специалистов, которые не оставили никакого наследия после себя. Наверняка уже завтра-послезавтра забудут, что был такой тренер у «Спартака». Очень интересно, кто станет новым главным тренером, назначат ли Ивича в «Спартак». Вот это интрига.

Считаю, обжегшись несколько раз на иностранных специалистах, «Спартак» должен сделать ставку на местного воспитанника, бывшего спартаковца. Их не так много, но они есть, и можно дать кому-то из них шанс проявить себя в «Спартаке» до конца сезона. Понятно, что давление большое, но это искусственное давление. К большому сожалению болельщиков «Спартака», он превратился в обычного середняка российского футбола, который претендует на чемпионские амбиции только лишь за счёт своей истории, и все", — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

35-летний испанец покинул московскую команду 14 апреля. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005615529_lahiyalov__ob_abaskale_samyiy_neudachnyiy_brak_spartaka_s_glavnyim_trenerom
Шамиль Лахиялов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Читайте также
Анастасия Крылова сыграла в популярном сериале «Трудные подростки»
Американские легкоатлетки возмущены своей олимпийской формой. Они считают ее слишком откровенной
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Магнитогорск - в финале Кубка Гагарина! Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»  
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: разрыв весной 2024 года
Бушманов считает, что Карпин — лучший вариант для замены Абаскаля в «Спартаке»
Семак отреагировал на отставку Абаскаля из «Спартака»
Романцев отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»
Мацуев об отставке Абаскаля: «Это решение зрело давно, сезон полностью провален»
Осинькин отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Спартак»
Карпин рассказал о шутке Ташуева: «Ты в «Спартаке» уже должен быть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В «Пари НН» планируют в ближайшие годы отказаться от финансирования регионом

В «Пари НН» рассказали, как выбрали Юрана главным тренером команды