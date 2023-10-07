Лантратов взял 10 из 30 пенальти в РПЛ

Сегодня, 15:14
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отбил пенальти в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:2). 27-летний голкипер дважды (пенальти был перебит) не дал забить 18-летнему форварду Илье Ишкову.
Как информирует Opta, этой 10-й отбитый пенальти Лантратова в РПЛ из 30 ударов.
С момента дебюта вратаря в лиге в 2020 году остальные голкиперы отразили не больше 4 пенальти — это Игорь Акинфеев, Егор Бабурин, Иван Ломаев и Сергей Песьяков.
Из вратарей топ-10 лиг Европы на этом отрезке лучший результат у Эдгара Бадии из «Эльче» (7).