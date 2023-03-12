Лапочкин о работе арбитра в матче «Ростов» — «Пари НН»: «Катастрофическое судейство, не уровень РПЛ»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал судейство в матче 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Пари НН» (2:1).

На 55-й минуте встречи защитник ростовчан Андрей Лангович открыл счет в встрече после розыгрыша углового. Во время подачи защитник «Ростова» Максим Осипенко, выпрыгивая за мячом, помешал голкиперу нижегородцев, в результате чего был забит гол.

Главный арбитр встречи Антон Фролов изучил эпизод с помощью ВАР и принял решение засчитать забитый мяч.

«По-моему, второй тайм — катастрофическое судейство. Это не то, чтобы не уровень РПЛ, на первенстве бани могли бы за такое голову оторвать. Тебя зовут же к монитору и показывают, что левая рука врезается во вратаря и мешает ему выбить мяч. Что еще надо, чтобы отменить гол? Я возмущен этим моментом, на видео он простой. Это, конечно, раздражает очень сильно», — заявил Лапочкин в эфире канала «Матч премьер».

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками за 19 игр.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков за 19 матчей.