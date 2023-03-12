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Защитник «Ростова» Лангович: «Карпин — топ. Он строгий, но в меру»

Артем Белинин
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович прокомментировал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ.

— Конечно, поддержали Песьякова. Это футбол, все ошибаются. Нормально играли, главное, что выиграли. Наша задача была выиграть.

— Как играется под руководством Карпина?

— Одним словом — топ! Он строгий, но в меру.

— Волновался, когда судья смотрел первый эпизод с возможным пенальти?

— Не волновался. Был готов, что отменят. Значит, не судьба. В первом тайме мы много атаковали, но не забили свой гол. В перерыве разобрали несколько моментов, и во втором тайме уже получилось забить. Что было потом — вы сами все видели. Был момент, когда нас начали продавливать. Но главное, что мы выиграли.

— Какие эмоции были перед пенальти?

— Переживания. Особенно когда счет 1:1, идут последние минуты. Мешало ли, что долго смотрели повтор момента в конце матча? Иногда это мешает, особенно если смотрят по 5-10 минут. Но мы выиграли, все хорошо, готовимся к следующей игре.

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