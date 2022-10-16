Лебеденко уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ

Сегодня, 15:10
Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в разговоре с «СЭ» оценил шансы команды остаться в РПЛ на следующий сезон.
— Как вам работа с Андреем Талалаевым, что изменилось с его приходом в команду?
— У нас было всего лишь два дня, тяжело что-то сказать пока что. Видно, что он профессионал и безумно любит футбол. Он заряжен на качественный футбол и положительный результат. Думаю, что у нас все впереди. Прогресс будет!
— У вас есть уверенность в том, что «Торпедо» не вылетит в этом сезоне?
— Да, есть уверенность в том, что мы не вылетим в этом сезоне из РПЛ. Мы прибавим, все в наших силах! «Торпедо» находится в тяжелой ситуации, мы это понимаем, но все еще можно изменить. Календарь не из легких, но никто не говорил, что будет легко.
«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах. Игра с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ (0:1) стала для автозаводцев первой под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева.
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