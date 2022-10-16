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Сегодня, 15:10

Лебеденко уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ

Микеле Антонов
Антон Иванов

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в разговоре с «СЭ» оценил шансы команды остаться в РПЛ на следующий сезон.

— Как вам работа с Андреем Талалаевым, что изменилось с его приходом в команду?

— У нас было всего лишь два дня, тяжело что-то сказать пока что. Видно, что он профессионал и безумно любит футбол. Он заряжен на качественный футбол и положительный результат. Думаю, что у нас все впереди. Прогресс будет!

— У вас есть уверенность в том, что «Торпедо» не вылетит в этом сезоне?

— Да, есть уверенность в том, что мы не вылетим в этом сезоне из РПЛ. Мы прибавим, все в наших силах! «Торпедо» находится в тяжелой ситуации, мы это понимаем, но все еще можно изменить. Календарь не из легких, но никто не говорил, что будет легко.

«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах. Игра с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ (0:1) стала для автозаводцев первой под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Игорь Лебеденко
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
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