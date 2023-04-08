Лебеденко заявил, что «Торпедо» «чуть выдохнуло» после смены тренера

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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко заявил, что давление на футболистов московской команды снизилось после смены главного тренера команды, игроки немного выдохнули.
«Вы знаете, давление чуть спало с приходом нового тренерского штаба, поэтому чувствуется по команде, что она чуть выдохнула, чуть-чуть спокойнее стала. Была неплохая игра с «Ростовом», когда мы могли переломить исход встречи, было удаление, пенальти, но в то же время допустили ошибку, пропустили два хороших мяча. Но тем не менее игра давалась, могли рассчитывать на хороший результат. Тренер подготовил команду к этой встрече таким образом, что мы сейчас набираем. Это совершенно другой подход, тренер приехал из другой страны, с другим менталитетом, поэтому изменилось все. В футболе мало что сейчас можно придумать, но есть определенный европейский опыт, который хочет привить в «Торпедо». Подход совершенно другой, нежели с нашими специалистами, поэтому это интересно и в плане опыта, команда увереннее стала», — приводит слова Лебеденко ТАСС.
«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.