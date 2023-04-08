Лебеденко заявил, что «Торпедо» «чуть выдохнуло» после смены тренера

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко заявил, что давление на футболистов московской команды снизилось после смены главного тренера команды, игроки немного выдохнули.

«Вы знаете, давление чуть спало с приходом нового тренерского штаба, поэтому чувствуется по команде, что она чуть выдохнула, чуть-чуть спокойнее стала. Была неплохая игра с «Ростовом», когда мы могли переломить исход встречи, было удаление, пенальти, но в то же время допустили ошибку, пропустили два хороших мяча. Но тем не менее игра давалась, могли рассчитывать на хороший результат. Тренер подготовил команду к этой встрече таким образом, что мы сейчас набираем. Это совершенно другой подход, тренер приехал из другой страны, с другим менталитетом, поэтому изменилось все. В футболе мало что сейчас можно придумать, но есть определенный европейский опыт, который хочет привить в «Торпедо». Подход совершенно другой, нежели с нашими специалистами, поэтому это интересно и в плане опыта, команда увереннее стала», — приводит слова Лебеденко ТАСС.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.