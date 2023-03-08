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Сегодня, 17:35

Легенда «Аякса» считает обидным, что вокруг Промеса сейчас столько слухов

Микеле Антонов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Легенда «Аякса» Шак Сварт в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об уровне игры нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Слежу за Промесом. Не так хорошо знаю ситуацию вокруг него. Он отличный игрок, когда в форме! Сто процентов. У него хорошо получалось в Голландии, он успешен в России. Гениальный игрок! Но он должен еще больше развиваться. Обидно, что вокруг него сейчас столько слухов. Это хороший человек. Промес всегда со всеми разговаривал, был очень дружелюбным в «Аяксе», — сказал Сварт «СЭ».

84-летний Сварт на протяжении всей карьеры выступал за «Аякс». На его счету 603 матча в составе амстердамского клуба.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 26 матчей за красно-белых, забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

Квинси Промес
Футбол
ФК Аякс
ФК Спартак (Москва)
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