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Сегодня, 16:09

Федун — о победе «Спартака»: «Команда сейчас на ходу. Дай Бог, чтоб так дальше продолжалось!»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Леонид Федун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» победу над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Ребята меня порадовали! Вторая волевая победа подряд. Очень качественная игра в нападении, были помарки в защите, но в целом команда сейчас на ходу. Дай Бог, чтоб так дальше продолжалось!» — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Крыльев» — 11 очков и 11-я позиция. Лидирует, напомним, «Зенит», у которого 30 очков.

В августе компания «Лукойл» выкупила 100 процентов акций «Спартака» у Леонида Федуна. После этого Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров красно-белых.

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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