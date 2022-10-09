Федун — о победе «Спартака»: «Команда сейчас на ходу. Дай Бог, чтоб так дальше продолжалось!»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» победу над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Ребята меня порадовали! Вторая волевая победа подряд. Очень качественная игра в нападении, были помарки в защите, но в целом команда сейчас на ходу. Дай Бог, чтоб так дальше продолжалось!» — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Крыльев» — 11 очков и 11-я позиция. Лидирует, напомним, «Зенит», у которого 30 очков.

В августе компания «Лукойл» выкупила 100 процентов акций «Спартака» у Леонида Федуна. После этого Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров красно-белых.