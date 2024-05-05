Лепехин: «Зенит» разберется с «Факелом» на классе»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о предстоящем матче сине-бело-голубых против «Факела» в 27-м туре РПЛ.

«Не стоит говорить о сложности этой игры с «Факелом» для «Зенита», она просто важная. «Зенит» должен побеждать. Скажу честно, что я всегда надеюсь на их победы, они для меня фавориты любой игры. Но в этом году мои ожидания часто не сбываются (смеется). «Факел» — очень неудобная команда, самоотверженная и мотивированная. Но «Зенит» все-таки победит, разберется на классе, потому что на кону стоит чемпионство. Футболисты «Зенита» не так часто играют в таких напряженных условиях, но на то они и игроки такого уровня, чтобы добиваться результата в любых условиях», — цитирует Лепехина Legalbet.

Матч между «Факелом» и «Зенитом» пройдет в Воронеже в понедельник, 6 мая. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

После 26 туров РПЛ сине-бело-голубые идут на первой строчке в турнирной таблице с 50 очками. У «Факела» 27 баллов и 13-я строчка.