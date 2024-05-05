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Сегодня, 14:14

Заварзин: «Пусть Галицкий сам выходит и тренирует, ведь проблема «Краснодара» в тренере»

Алина Савинова
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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин поделился впечатлениями от матча «Краснодар» — «Ахмат» в 27-м туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды.

«Краснодар» — не чемпион внутри. Футболисты этой команды хорошего уровня. «Ахмат» на сегодня не сильнее «Краснодара». Психологически «быки» не готовы бороться за чемпионство. Так и будут либо вторыми, либо третьими. Все зависит от тренера», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Специалист посоветовал президенту краснодарского клуба Сергею Галицкому самому начать тренировать команду.

«Галицкий что хочет, то и делает. Это его клуб. При этом команда шла на первом месте, и он убрал тренера. Какая цель после всего этого? Пусть тогда Сергей Николаевич сам выходит и тренирует. Проблема «Краснодара» в тренере, а не в футболистах», — добавил он.

«Краснодар» в марте расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем. После увольнения сербского специалиста команду возглавил Мурад Мусаев.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Юрий Заварзин
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