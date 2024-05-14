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Сегодня, 18:51

Лещенко — о продлении контракта с Личкой: «При нем значительные успехи»

Зарина Халимхонова
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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта с Марцелом Личкой.

Как стало известно «СЭ», победа «Динамо» в Калининграде над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ активировала опцию автоматического продления контракта с главным тренером бело-голубых еще на один сезон.

«Мне импонирует «Динамо» при Личке, потому что при нем есть значительные успехи. В прошлом сезоне «Динамо» не поднималось выше середины турнирной таблицы. А Сегодня мы претендуем даже на первое место! Так что это приятная новость. Последние две игры были сумасшедшими: на последних минутах забивать два гола бывает только раз в сто лет (смеется), — сказал Лещенко «СЭ».

Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. После 28 туров чемпионата России бело-голубые лидируют в турнирной таблице с 53 очками. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет два очка. Изначально контракт чеха с московским клубом действовал до конца июня 2024 года.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
Марцел Личка
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