Лещенко о победе «Динамо» над «Оренбургом»: «Игра была сложная, напряженная»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых над «Оренбургом» (3:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Игра была сложная, напряженная. Второй тайм «Динамо» отыграло хорошо», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на девятой позиции (18 очков).