Лещенко о победе «Динамо» над «Оренбургом»: «Игра была сложная, напряженная»

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Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых над «Оренбургом» (3:2) в матче 13-го тура РПЛ.
«Игра была сложная, напряженная. Второй тайм «Динамо» отыграло хорошо», — сказал Лещенко «СЭ».
«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на девятой позиции (18 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования