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Сегодня, 20:30

«Локомотив» выстоял полчаса в девятером. Это рекорд чемпионата России

Кирилл Бурдаков
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В матче 19-го тура чемпионата России железнодорожники победили «Ахмат» со счетом 1:0. С 60-й минуты команда Михаила Галактионова играла вдевятером против 11 соперников. На 20-й минуте был удален Станислав Магкеев, на 60-й — Максим Ненахов. «Локо» выстоял и побил свой же рекорд чемпионата. В 2010 году красно-зеленые удержали нулевую ничью в Самаре, оставшись без Томислава Дуймовича и Дмитрия Торбинского к 68-й минуте.

Команды, которым удавалось выстоять вдевятером против 11 соперников более 10 минут

Дата

Команда

Матч

Удаления

Минуты с «-2»

11.03.2023

Локомотив

Ахмат (г) — 1:0

Магкеев, 20'. Ненахов, 60'

30

07.08.2010

Локомотив

Крылья Советов (г) — 0:0

Дуймович, 39'. Торбинский, 68'

22

24.10.2015

Кубань

Мордовия (г) — 1:1

Рабиу, 66'. Тлисов, 73'

17

23.05.2009

Локомотив

Рубин (г) — 0:2

Дюрица, 65'. Одемвингие, 74'

16

26.09.2021

Краснодар

Сочи (д) — 3:0

Спаич, 39'. Черников, 75'

15

23.09.1997

Спартак

Черноморец (г) — 1:2

Филимонов, 35'. Хлестов, 76'

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