«Локомотив» выстоял полчаса в девятером. Это рекорд чемпионата России

Сегодня, 20:30
В матче 19-го тура чемпионата России железнодорожники победили «Ахмат» со счетом 1:0. С 60-й минуты команда Михаила Галактионова играла вдевятером против 11 соперников. На 20-й минуте был удален Станислав Магкеев, на 60-й — Максим Ненахов. «Локо» выстоял и побил свой же рекорд чемпионата. В 2010 году красно-зеленые удержали нулевую ничью в Самаре, оставшись без Томислава Дуймовича и Дмитрия Торбинского к 68-й минуте.
Команды, которым удавалось выстоять вдевятером против 11 соперников более 10 минут
|
Дата
|
Команда
|
Матч
|
Удаления
|
Минуты с «-2»
|
11.03.2023
|
Локомотив
|
Ахмат (г) — 1:0
|
Магкеев, 20'. Ненахов, 60'
|
30
|
07.08.2010
|
Локомотив
|
Крылья Советов (г) — 0:0
|
Дуймович, 39'. Торбинский, 68'
|
22
|
24.10.2015
|
Кубань
|
Мордовия (г) — 1:1
|
Рабиу, 66'. Тлисов, 73'
|
17
|
23.05.2009
|
Локомотив
|
Рубин (г) — 0:2
|
Дюрица, 65'. Одемвингие, 74'
|
16
|
26.09.2021
|
Краснодар
|
Сочи (д) — 3:0
|
Спаич, 39'. Черников, 75'
|
15
|
23.09.1997
|
Спартак
|
Черноморец (г) — 1:2
|
Филимонов, 35'. Хлестов, 76'
|
14