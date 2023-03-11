«Локомотив» выстоял полчаса в девятером. Это рекорд чемпионата России

В матче 19-го тура чемпионата России железнодорожники победили «Ахмат» со счетом 1:0. С 60-й минуты команда Михаила Галактионова играла вдевятером против 11 соперников. На 20-й минуте был удален Станислав Магкеев, на 60-й — Максим Ненахов. «Локо» выстоял и побил свой же рекорд чемпионата. В 2010 году красно-зеленые удержали нулевую ничью в Самаре, оставшись без Томислава Дуймовича и Дмитрия Торбинского к 68-й минуте.

Команды, которым удавалось выстоять вдевятером против 11 соперников более 10 минут