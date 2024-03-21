Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

21 марта, 23:10

Митрофанов — о ситуации с Промесом: «Позором российского футбола это не является»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуация вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Никак не отношусь к Промесу. Имиджевый удар и позор? Это разные вещи, не связанные друг с другом. Позором российского футбола это не является, так как не имеет к нему отношения. Это имиджевый удар, это так. Мы и лига давали этому оценку. Я считаю, что правильно ждать окончательных, вступивших в силу решений суда. Это точно негативная история. Скепсис по отношению к судебной системе Нидерландов? Не знаком с деталями», — сказал Митрофанов.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Максим Митрофанов
19
Обсудить
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Мележиков согласился, что игроки с непогашенной судимостью не должны играть в РПЛ
Малышев: «Придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать о ситуации с Промесом»
Гладилин: «Нельзя сказать, что в «Спартаке» некому играть на позиции Промеса»
Игнатьев о Промесе: «Спартак» с ним и без него — две разные команды»
Умяров связал низкую результативность «Спартака» с отсутствием Промеса
Романцев — о Промесе: «Знаковая фигура атаки, но не настолько, чтобы не забивать три матча»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачатурянц — о судействе в РПЛ: «Изменилось в лучшую сторону. Мажич — лучшее решение»

Промесу посоветовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции в Нидерланды