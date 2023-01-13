Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:55

Мантуан считает, что капитаном «Зенита» должен стать Дуглас Сантос

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился мнением, кто должен стать новым капитаном петербургского клуба.

— «Зенит» покинул Деян Ловрен. На твой взгляд, кто теперь должен быть новым капитаном команды?

— Мне кажется, тут должна сработать преемственность. Дуглас Сантос был вице-капитаном «Зенита», у него достаточно опыта, он уже очень давно играет в России и дал клубу многое. Считаю, именно Дуглас заслужил право носить капитанскую повязку после ухода Ловрена. Уверен, он будет образцовым лидером и приведет «Зенит» к новым победам.

33-летний хорват выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. В январе 2023 года Ловрен перешел в «Лион».

28-летний Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. Его контракт с петербуржским клубом рассчитан до июня 2026 года.

Деян Ловрен
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мне хотелось бы, чтобы многое из Советского Союза вернулось». Откровенная Елена Вяльбе
«Карлик на гормонах». В Сеть слили переписку экс-руководства «Барселоны» с резкими высказываниями про лидеров клуба
Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
Суд продлил арест имущества Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Каррера: «Отсутствие Промеса на сборах повлияет на «Спартак»
Гаджиев: «Промес не полностью пройдет ту программу, которая намечена у основного состава»
Мантуан: «Хочу остаться в «Зените» после истечения аренды»
Мантуан: «Помешать «Зениту» стать чемпионами можем только мы сами»
Мантуан: «Ренан и Де Кейрос — будущее «Зенита». Качественные игроки»
Радченко считает, что Сычевому еще рано переходить в «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мантуан: «Хочу остаться в «Зените» после истечения аренды»

Гаджиев: «Промес не полностью пройдет ту программу, которая намечена у основного состава»