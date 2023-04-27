Масалитин не смог назвать фаворита матча «Спартак» — «Ростов»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов» в 25-м туре РПЛ.

«У команд есть проблемы. У хозяев это центр поля и оборона. Идет перекос в атакующую линию. За счет хороших замен и атаки они вырвали победу у «Краснодара», но плохая игра сзади никуда не ушла даже с появлением Джикии.

У «Ростова» свои проблемы, начиная с логистики. Но, несмотря на это, команда пока решает задачи. Это при том, что играет практически только россиянами. Нет суперисполнителей, но за счет мотивации и самоотдачи «Ростов» часто вытаскивает матчи в концовке. Поэтому не могу кому-то отдать предпочтение в предстоящем матче. Нюансов много, и они могут повлиять. «Спартак» сейчас на подъеме, но и Карпин должным образом настроит своих ребят", — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Игра пройдет в субботу, 29 апреля. Начало матча — в 19.30 по московскому времени. Перед началом 25-го тура «Ростов» с 49 очками занимает второе место в РПЛ, опережая «Спартак», идущий третьим, на одно очко.