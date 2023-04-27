Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Масалитин не смог назвать фаворита матча «Спартак» — «Ростов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов» в 25-м туре РПЛ.

«У команд есть проблемы. У хозяев это центр поля и оборона. Идет перекос в атакующую линию. За счет хороших замен и атаки они вырвали победу у «Краснодара», но плохая игра сзади никуда не ушла даже с появлением Джикии.

У «Ростова» свои проблемы, начиная с логистики. Но, несмотря на это, команда пока решает задачи. Это при том, что играет практически только россиянами. Нет суперисполнителей, но за счет мотивации и самоотдачи «Ростов» часто вытаскивает матчи в концовке. Поэтому не могу кому-то отдать предпочтение в предстоящем матче. Нюансов много, и они могут повлиять. «Спартак» сейчас на подъеме, но и Карпин должным образом настроит своих ребят", — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Игра пройдет в субботу, 29 апреля. Начало матча — в 19.30 по московскому времени. Перед началом 25-го тура «Ростов» с 49 очками занимает второе место в РПЛ, опережая «Спартак», идущий третьим, на одно очко.

Валерий Масалитин
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Возращение российских фехтовальщиков на международную арену снова откладывается. Когда это закончится?
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
В Сети появилось видео избиения призывника на Украине
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Семак рассказал о положении Даниила Одоевского в «Зените»
Семак: «Психологически давление с каждой игрой становится больше, сложнее даются оставшееся шаги»
Семак рассказал, влияет на ранее начало матчей на подготовку
Семак рассказал, что в «Зените» ведется работа по привлечению болельщиков на стадионы
Семак считает, что «Крылья Советов» очень организованная команда
«СЭ» вместе со «Спартаком» проводит розыгрыш билетов на матч 25-го тура РПЛ с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент форварда «Краснодара» Боржеса рассказал о его состоянии после госпитализации

Пивоваров высказался о возможном изменении формата чемпионата России