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Матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» перенесен на другое время

Виталий Косик
Корреспондент
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Матч 25-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» перенесен на другое время, сообщает пресс-служба РПЛ.

Матч состоится 29 апреля в 19.30 мск. Причина переноса начала матча — просьба вещателя.

«По просьбе вещателя матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» перенесен с 19:00 на 19:30 по московскому времени 29 апреля», — написано в сообщении лиги.

«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 45 очков за 23 тура. «Ростов» опережает красно-белых на одно очко и занимает второе месте.

Источник: https://t.me/premierliga/10354
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