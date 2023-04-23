Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Мирзов ответил на вопрос о своем будущем в «Химках»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем в подмосковном клубе. Его контракт с химчанами истекает в конце текущего сезона.

«Веду ли я переговоры с «Химками» о продлении контракта? Нам нужно решить задачу остаться премьер-лиге. А потом будем обо всем разговаривать», — сказал Мирзов «СЭ».

В текущем сезоне на счету 29-летнего полузащитника 3 гола и 4 результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах.

«Химки» после 24 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Резиуан Мирзов
РПЛ
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Рогов сообщил о скоплении техники ВСУ на заводах в Запорожской области
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Гладилин: «Нет у «Динамо» шансов зацепиться за тройку лидеров»
Гладилин: «У «Динамо» нет шансов зацепиться за тройку лидеров»
Игнатьев: «Не все футболисты соответствуют тем задачам, которые стоят перед «Динамо»
Орещук: «Если Захарян проведет еще сезон в РПЛ, то мы потеряем его как личность и футболиста»
Масалитин: «Такие иностранцы, как Малком, нужны нашему футболу»
Радченко заявил, что уровень игроков «Зенита» намного выше, чем у «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин: «У «Динамо» нет шансов зацепиться за тройку лидеров»

Гладилин: «Нет у «Динамо» шансов зацепиться за тройку лидеров»