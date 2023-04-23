Мирзов ответил на вопрос о своем будущем в «Химках»

Сегодня, 08:00
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем в подмосковном клубе. Его контракт с химчанами истекает в конце текущего сезона.
«Веду ли я переговоры с «Химками» о продлении контракта? Нам нужно решить задачу остаться премьер-лиге. А потом будем обо всем разговаривать», — сказал Мирзов «СЭ».
В текущем сезоне на счету 29-летнего полузащитника 3 гола и 4 результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах.
«Химки» после 24 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.