Мохеби стал третьим игроком «Ростова» с двумя дублями подряд в РПЛ

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби оформил по дублю во встречах с двумя претендентами на золото чемпионата. 8 марта от него пострадал «Краснодар», 29 марта — «Динамо».

Иранец оказался третьем игроком «Ростова», выдавшим серию из двух дублей. В 2006 году подобным отметились хавбек Михаил Осинов и форвард Исо Каньенда. Любопытно, что главные донские бомбардиры Александр Маслов и Дмитрий Кириченко таких серий не выдавали никогда.

Все игроки «Ростова», делавшие два подряд дубля в чемпионате России