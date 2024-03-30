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30 марта, 19:06

Мохеби стал третьим игроком «Ростова» с двумя дублями подряд в РПЛ

Кирилл Бурдаков
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Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби оформил по дублю во встречах с двумя претендентами на золото чемпионата. 8 марта от него пострадал «Краснодар», 29 марта — «Динамо».

Иранец оказался третьем игроком «Ростова», выдавшим серию из двух дублей. В 2006 году подобным отметились хавбек Михаил Осинов и форвард Исо Каньенда. Любопытно, что главные донские бомбардиры Александр Маслов и Дмитрий Кириченко таких серий не выдавали никогда.

Все игроки «Ростова», делавшие два подряд дубля в чемпионате России

Игрок

Гражданство

Дата

Матч

Голы

Михаил Осинов

Россия

31.07.2006

Спартак Нч (д) — 2:1

29' (1:1), 51' (2:1)

08.08.2006

Спартак (г) — 2:5

45' (1:5), 81' (2:5)

Исо Каньенда

Малави

23.09.2006

Динамо (д) — 2:1

15' (1:0), 26' (2:0)

30.09.2006

Шинник (г) — 6:1

9' (1:0), 66' (4:1)

Мохаммад Мохеби

Иран

08.03.2024

Краснодар (д) — 2:1

25' (1:0), 62' (2:0)

29.03.2024

Динамо (г) — 4:1

42' (3:0), 57' (4:0)
РПЛ
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
0
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