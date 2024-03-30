Мохеби стал третьим игроком «Ростова» с двумя дублями подряд в РПЛ

30 марта, 19:06
Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби оформил по дублю во встречах с двумя претендентами на золото чемпионата. 8 марта от него пострадал «Краснодар», 29 марта — «Динамо».
Иранец оказался третьем игроком «Ростова», выдавшим серию из двух дублей. В 2006 году подобным отметились хавбек Михаил Осинов и форвард Исо Каньенда. Любопытно, что главные донские бомбардиры Александр Маслов и Дмитрий Кириченко таких серий не выдавали никогда.
Все игроки «Ростова», делавшие два подряд дубля в чемпионате России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Дата
|
Матч
|
Голы
|
Михаил Осинов
|
Россия
|
31.07.2006
|
Спартак Нч (д) — 2:1
|
29' (1:1), 51' (2:1)
|
|
|
08.08.2006
|
Спартак (г) — 2:5
|
45' (1:5), 81' (2:5)
|
Исо Каньенда
|
Малави
|
23.09.2006
|
Динамо (д) — 2:1
|
15' (1:0), 26' (2:0)
|
|
|
30.09.2006
|
Шинник (г) — 6:1
|
9' (1:0), 66' (4:1)
|
Мохаммад Мохеби
|
Иран
|
08.03.2024
|
Краснодар (д) — 2:1
|
25' (1:0), 62' (2:0)
|
|
|
29.03.2024
|
Динамо (г) — 4:1
|
42' (3:0), 57' (4:0)