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Мостовой заявил, что не видит проблемы в отсутствии Промеса на сборах «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что отсутствие нападающего Квинси Промеса на сборах в Турции не навредит команде.

«Еще до первых сборов я говорил, что ничего страшного нет. И сейчас я остаюсь при своем мнении. Он же здесь тренируется, у него такая же нагрузка. Он же не 20-летний пацан. Техника и ум у него есть. Физику набрать — не проблема. И «Спартак» играет хорошо, про Промеса никто не вспоминает. Турнир выиграли, Абаскаля продлили. У них все шикарно.

Сможет ли он против «Локомотива» сыграть на свои сто процентов? Конечно, может. У него нет проблем. Он же не после травмы. Это после травмы люди восстанавливаются, а потом набирают форму», — приводит слова Мостового «КП Спорт».

Промес пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции. 11 января СМИ информировали, что 31-летний нападающий подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Позднее в «Спартаке» сообщили, что нидерландец попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

 

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/promesa-spokojno-smozhet-sygrat-protiv-lokomotiva-mostovoj-ne-vidit-problemy-v-otsutstvii-kvinsi-na-sborah-spartaka/
Александр Мостовой
Квинси Промес
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
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