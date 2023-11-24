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Сегодня, 19:18

На матче ЦСКА — «Динамо» протестируют систему офсайдных линий

Руслан Минаев
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Систему офсайдных линий протестируют в матче ЦСКА — «Динамо» в 16-м туре РПЛ, сообщил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

Игра состоится 25 ноября на «ВЭБ-Арене» и начнется в 17.30 мск.

«Приедут сотрудники РПЛ, китайская сторона, будем тестировать, смотреть. Надеюсь, что обновление хорошо зайдет, можно будет двинуться в сторону официального использования для каких-то следующих туров», — цитирует ТАСС Каманцева.

Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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