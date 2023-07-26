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Сегодня, 13:34

На Захаряна, кроме «Лацио», претендуют также «Страсбур» и «Дженоа»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в последние дни в переговоры по приобретению 20-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна вступили «Страсбур» и «Дженоа».

Французский клуб, а также «Лацио», об интересе которого итальянские СМИ сообщали ранее, пока наиболее активны. Однако предложения всех претендентов по сумме трансфера не устраивают «Динамо», бело-голубые рассчитывают выручить за полузащитника около 15 миллионов евро.

На счету 20-летнего Захаряна 17 голов и 24 результативные передачи в 86 матчах за «Динамо» за всю карьеру.

Контракт хавбека с бело-голубыми действует до конца июня 2024 года.

Арсен Захарян
ФК Дженоа
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
ФК Страсбур
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