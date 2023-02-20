Нагорных объяснил, почему в «Локомотиве» остался Леонченко

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему Владимир Леонченко остался на посту генерального директора клуба.

— Из прежней руководящей команды все ушли, но генеральный директор Владимир Леонченко остался...

— Сейчас в клубе происходят изменения, меняется структура, устанавливается менее бизнес-ориентированный подход, больше ориентированный на спортивный результат. На сегодняшний день Владимир Валерьевич работает, было принято такое решение.

— Посчитали, что он был в стороне, не ответственен за плачевные результаты, за непонятные трансферные траты?

— Не совсем так. Безусловно, генеральный директор несет свою долю ответственности за спортивный результат. Но важнейшей составляющей его обязанностей является функционирование большого механизма, который и обеспечивает работу клуба в целом. Здесь ни в коем случае нельзя допускать сбоев в работе, на повестке постоянно очень много ежедневных вопросов — ведение финансов, обеспечение надлежащего содержания имущества, интернат, академия, женские команды... Большое количество спортсменов нужно ежедневно кормить, обеспечивать медицинским обслуживанием... Не будем забывать, какими бы ни были изменения в руководящих структурах, футбольные поля должны быть готовы принимать лучших игроков.

Ранее Нагорных рассказал о своем отношении к работе Ральфа Рангника в «Локомотиве».