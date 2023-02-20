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Сегодня, 08:00

Нагорных — о спортивном блоке «Локомотива»: «Семин всегда отмечал вдумчивый подход Ротенберга»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, как функционирует спортивный блок клуба.

— А за спортивное направление кто теперь отвечает?

— Мы пригласили Дмитрия Ульянова возглавить спортивный блок по основной команде, восстановили трансферный комитет. Есть определенные замены в менеджменте, в команде новый начальник, сменилась часть администраторов. Есть добавления в медицинском штабе, хотя он работает очень прилично. Создан департамент по работе с молодыми футболистами, в который объединили молодежную команду, академию. Этот департамент возглавил Борис Ротенберг, который много лет играл за «Локомотив». Тот же Юрий Семин всегда отмечал вдумчивый, серьезный подход Бориса к делу. Сегодня выстраиваются два направления работы спортивного блока клуба, тесно увязанные между собой: основная команда и подготовка молодых футболистов, нашего резерва. Идет выстраивание структуры, она еще не до конца оформлена. Ранее было принято решение о ликвидации «Казанки», но все специалисты говорят, что должна быть команда, в которой молодые футболисты смогут набираться опыта, а из молодежки сразу в основу перепрыгнуть трудно. Мы еще не приняли решения. Надеюсь, в ближайшее время определимся.

Ранее Нагорных объяснил, почему Владимир Леонченко остался на посту генерального директора клуба.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных
Борис Ротенберг-младший
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
Юрий Семин
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