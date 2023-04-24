Глава совета директоров «Локомотива»: «Иван Игнатьев — член нашего коллектива. Мы очень рассчитываем на него»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, будет ли продлен контракт с нападающим команды Артемом Дзюбой.

«Я уже многократно говорил о том, что мы с Артемом договорились обсудить вопрос будущего контракта после окончания текущего сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Нагорных.

Также он ответил на вопрос, останется ли в «Локомотиве» форвард Иван Игнатьев.

«Думаю, что сегодня Иван — член нашего коллектива. Такой же, как все игроки «Локомотива». Мы очень рассчитываем на Ивана Игнатьева в тех шести матчах, которые у нас еще остаются в этом сезоне», — добавил Нагорных.

В текущем 34-летний Дзюба забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи за железнодорожников. На счету 24-летнего Игнатьева четыре забитых мяча и две результативные передачи.