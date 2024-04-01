Фамейе пропустит около 4 недель из-за травмы коленного сустава

Нападающий «Балтики» Джоэль Фамейе пропустит около четырех недель из-за травмы, полученной в матче 22-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

26-летний ганец был заменен на 87-й минуте встречи после удара прямыми шипами в голень от защитника нижегородского клуба Кирилла Гоцука.

«К нашему большому сожалению, по итогам медицинского обследования у Джоэля диагностировано повреждение структур коленного сустава», — говорится в сообщении калининградского клуба.

В нынешнем сезоне Фамейе принял участие в 4 матчах «Балтики» во всех турнирах, забив 1 гол.