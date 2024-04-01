Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

1 апреля, 18:35

Фамейе пропустит около 4 недель из-за травмы коленного сустава

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий «Балтики» Джоэль Фамейе пропустит около четырех недель из-за травмы, полученной в матче 22-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

26-летний ганец был заменен на 87-й минуте встречи после удара прямыми шипами в голень от защитника нижегородского клуба Кирилла Гоцука.

«К нашему большому сожалению, по итогам медицинского обследования у Джоэля диагностировано повреждение структур коленного сустава», — говорится в сообщении калининградского клуба.

В нынешнем сезоне Фамейе принял участие в 4 матчах «Балтики» во всех турнирах, забив 1 гол.

Джоэль Фамейе
РПЛ
ФК Балтика
10
Обсудить
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса
«Каждый тренер должен оставить след в душе ребенка». Сергей Овчинников — о тренерстве, Семине, Черчесове, Романцеве и главном конкуренте
Путин поручил опережающими темпами повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
«Краснодар» уходит от игры Ивича. Как Мусаев возвращает романтический футбол
Силкин назвал причины поражения «Динамо» в матче с «Ростовом»
Ефимова довольна результатом «Спартака» в матче с «Уралом»: «Лучше, чем поражение»
Экс-защитник «Динамо» Гранат надеется, что ЦСКА присоединится к чемпионской гонке в РПЛ
Балахнин: «Динамо» будет бороться за медали, но не за чемпионство"
Рейтинг лучших игроков РПЛ: Глушенков, Бителло и Заболотный отрываются от конкурентов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Спартака» Бонгонда считает, что РПЛ похожа на ла лигу

Александр Мостовой: «Решение оставить Абаскаля — лучшая шутка от «Спартака»