Чалов — о гонке бомбардиров: «Не хочу с кем-то соревноваться в этом плане»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил «СЭ» на вопрос о возможной борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата России в нынешнем сезоне.

«Можно ли опередить Малкома в гонке лучших бомбардиров? Честно, не задумывался об этом. Не хочу с кем-то соревноваться в этом плане. Я буду стараться забить еще больше, но об этой гонке не думаю», — сказал Чалов «СЭ».

Чалов занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 с 17 голами. Лидером является нападающий «Зенита» Малком (23), на второй строчке — форвард «Спартака» Квинси Промес (18).