Чалов — о погоде: «Это интересный опыт, которые не хотелось бы повторять»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал погоду во время матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

— Было интересно, как смогут убрать поле. И насколько оно будет готово. Во время матча убирали поле, работникам большое спасибо.

— Даниил Уткин сказал, что не видел из-за снега нормально поле. Вы видели поле?

— Когда быстро бежишь, то снег попадает прям в глаза. Ты теряешься в пространстве, ты не видешь своих партнеров и их открывания.

— В такую погоду надо играть?

— А что бы мы сделали? Перенесли? Мне кажется, что это интересный опыт, которые не хотелось бы повторять. Я участвовал в таком матче, когда дебютировал за ЦСКА против

«Амкара». Тогда тоже был сильный снег, — сказал Чалов.