Глушенков попрощался с фанатами «Крыльев Советов»: «Самара останется в моем сердце, но нужно двигаться дальше»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков попрощался с болельщиками команды.

Ранее сообщалось, что Глушенков и другой футболист самарской команды Сергей Пиняев продолжат карьеру в «Локомотиве».

«Уважаемые болельщики и все, кто причастен к «Крыльям Советов», спасибо большое за проведенное время вместе, у нас были как и досадные поражения, так и яркие победы, которых мы добивались все вместе. Самара останется в моем сердце, но нужно двигаться дальше, я вас люблю, вы лучшие», — написал Глушенков на своей странице в соцсети.

23-летний Глушенков выступал за «Крылья Советов» с февраля по июль 2020 года на правах аренды из «Спартака». В августе 2021 года самарский клуб вновь арендовал футболиста у красно-белых, а в июле 2022 года выкупил его у московской команды. В сезоне-2022/23 форвард забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 21 матче за «Крылья Советов» во всех турнирах.