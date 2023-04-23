Писарский о судьях матча «Крыльев» с «Пари НН»: «Предлагаю запустить сбор средств на консультацию у окулистов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский остался недоволен судейством в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2). Главный арбитр встречи Роман Галимов допустил ряд ошибок во время игры. Писарский выложил у себя в соцсетях видео с разбором нескольких эпизодов и написал: «Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам». Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что самарский клуб намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН».