Писарский о судьях матча «Крыльев» с «Пари НН»: «Предлагаю запустить сбор средств на консультацию у окулистов»

Судейство
Сегодня, 19:00
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский остался недоволен судейством в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).
Главный арбитр встречи Роман Галимов допустил ряд ошибок во время игры.
Писарский выложил у себя в соцсетях видео с разбором нескольких эпизодов и написал: «Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам».
Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что самарский клуб намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН».