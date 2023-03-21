Нападающий «Оренбурга» Мансилья рассказал, для чего хочет получить российское гражданство

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья в разговоре с «СЭ» рассказал о процедуре получения российского гражданства.

«Конечно, я хочу получить российского гражданство. Для чего? Я счастлив здесь. Почему нет? Уже говорил с президентом про это, он не имеет ничего против. Будем заниматься этим вопросом», — сказал Мансилья «СЭ».

Мансилья выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Расинга». В сезоне-2022/23 25-летний аргентинец забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 18 играх за российскую команду.