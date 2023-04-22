Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе — о Талалаеве в «Химках»: «Мы никого не боимся»

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе рассказал корреспонденту «СЭ» о реакции на назначение экс-тренера команды Андрея Талалаева в «Химки».

— Насколько удивило, что «Химки» возглавил бывший тренер «Торпедо» Андрей Талалаев?

— Это часть футбола. Талалаев был без работы. Ему предложили — он согласился. Что здесь ненормального.

— Не боитесь, что он выведает все секреты из раздевалки?

— Мы никого не боимся.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Химки» располагаются на 15-й строчке с 14 баллами.