Сегодня, 15:25
39-летний нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал «СЭ», сколько еще планирует играть на профессиональном уровне.
— Сколько лет вы еще планируете пылить в РПЛ?
— Сколько мне позволят, столько и буду. Уже устал отвечать на подобные вопросы. Думаю, что еще пару сезонов готов поиграть. Сначала нужно приложить все силы для того, чтобы помочь «Торпедо» в этом сезоне. А потом уже решать что-то на следующий год. Пока мысли только по поводу этого сезона.
В текущем сезоне на счету форварда два гола в 13 матчах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.
«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования